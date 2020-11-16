Лондон, , 23:30 — REGNUM Правительство Великобритании заключило соглашение с Moderna на поставку 5 млн доз вакцины от коронавируса, 16 ноября передает Sky News.

«Сегодня мы заключили первоначальное соглашение на пять миллионов доз вакцины Moderna» , — заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

Британия ранее заключила сделки на поставку 350 млн доз вакцины от шести различных поставщиков, включая 100 млн доз вакцины AstraZeneca и вакцины от Pfizer.

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