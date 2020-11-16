Загреб, , 23:27 — REGNUM Министр сельского хозяйства Мария Вучкович на виртуальном заседании министров сельского хозяйства ЕС 16 ноября заявила, что из-за избытка товаров на рынке ЕС и последствий корона-кризиса в Хорватии наблюдаются негативные тенденции в разных секторах сельского хозяйства, в связи с чем готовятся программы государственной поддержки. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Как она отметила, благодаря быстрой реакции правительства в первой половине 2020 года был предотвращен большой кризис в аграрном секторе, однако ситуация по-прежнему не стабильна, особенно в свете новых ограничений, которые особенно влияют на область экспрота и сектор общественного питания.

Вучкович сообщила, что в Хорватии наблюдаются негативные тенденции в разных секторах сельского хозяйства, особенно в области разведениях свининины, производстве молока, виноделии и выращивании картофеля. Каждый из этих секторов сталкивается с падением продаж и падением цен.

В связи с этим Европейская комиссия потребовала от Хорватии принять меры по стабилизации рынка в соответствии с законодательством ЕС, поэтому министерство сельского хозяйства Хорватии одновременно готовит программы поддержки, которые будут предоставлены для оказания помощи пострадавшим сельскохозяйственным секторам из государственного бюджета.