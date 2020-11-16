Иваново, , 21:56 — REGNUM Пассажиров поезда «Ласточка» сообщением Москва — Иваново, опоздавшего из-за аварии на железной дороге во Владимирской области, в районы области развозили спецавтобусами, об этом сообщает телеграм-канал «Дороги и транспорт Ивановской области» 16 ноября.

Электропоезд «Ласточка» stepanov-ka

Как уточняется, из-за схода рельсов грузового поезда во Владимирской области дневной поезд «Ласточка», следовавшая из Москвы в Иваново, была перенаправлена через Орехово-Зуево — Бельково. В результате задержка прибытия в Иваново составила полтора часа. Пассажиры скоростного поезда в результате опоздали на поезда в Кинешму и Ковров, а также на автобусы в Приволжск. Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области организовал отправление пассажиров от железнодорожного вокзала Иваново спецавтобусами по направлениям Иваново-Фурманов-Приволжск, Иваново-Шуя, Иваново-Кинешма. Пассажиров из Шуи на поезда также доставляют спецавтобусами.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 16 ноября вблизи города Коврова на 238-м км перегона Камешки-Новки сошли 35 из 54 грузовых вагонов с мазутом грузового поезда №2617. В результате аварии дорожный мастер в тяжелом состоянии был извлечен из-под вагонов, из-за тяжелых травм он скончался по пути в больницу. Возбуждено уголовное дело. В регионе введён режим ЧС.

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