Рим, , 21:50 — REGNUM В октябре 2020 года число получателей «пособия по гражданству» в Италии сократилось на 380 тысяч семей, сообщили в национальном институте социального обеспечения (Пенсионном фонде) в понедельник, 16 ноября.

Неполучение пособий вызвано тем, что исчерпан максимальный срок, на который согласовывается их выплата — 18 месяцев, именно столько прошло со времени введения этого пособия в Италии.

Тем, кто по-прежнему нуждается в получении этих выплат, со следующего месяца они вновь будут производиться, отметили в фонде. Средний размер выплаты составляет 490 евро в месяц, таким образом, власти страны «сэкономили» около 180 млн евро.

Согласно вступившему в силу в 2019 году закону, право на получение такого пособия или пенсии имеет каждый гражданин страны, чей доход меньше 780 евро в месяц (с учетом 280 евро на оплату жилья), государство компенсирует «разницу».