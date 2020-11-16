Рим, , 21:24 — REGNUM Число «крайне бедных» жителей Италии в 2020 году увеличилось до 4 миллионов человек, таковы итоги исследования национальной бизнес-ассоциации Coldiretti, опубликованные в понедельник, 16 ноября.

Речь идет о гражданах, которые не могут сами купить себе еду и вынуждены обращаться в те или иные благотворительные организации.

Число нуждающихся, по оценке Coldiretti, в 2020 году выросло на 40%.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. По итогам года прогнозируются многомиллиардные потери из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что на 8−9%. Госдолг Италии уже вырос на 20% ВВП, превысив отметку в 150% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, может вырасти на миллион человек, в основном речь идет о гражданах с временными и «серыми» контрактами, занятых в сферах туризма, общественного питания, торговли. Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств, ЕС поможет Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.