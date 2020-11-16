Пекин, , 21:09 — REGNUM Китай решительно выступает против принятых в США планов запрета американских инвестиций в ряд компаний КНР. Об этом 16 ноября сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление Министерства коммерции КНР.

Формальным предлогом для очередной порции санкций явились голословные утверждения американской стороны о том, что подпадающие под них предприятия якобы контролируются военными. Как заявил официальный представитель китайского министерства в ответ на запросы СМИ, эти домыслы не имеют под собой почвы и направлены на подрыв двусторонних связей и разрушение принципов и правил торговой и рыночной конкуренции, которые США заявляют, что отстаивают.

В рамках корректив собственной стратегии национальной безопасности, говорится в заявлении, США неоднократно злоупотребляли давлением на китайские компании, не считаясь с тем, что сотрудничество двух стран всегда носило двусторонний и взаимовыгодный характер. В современных условиях, на выходе из пандемии, китайский рынок становится особенно привлекательным для инвесторов, которые убедились в его стабильности и устойчивости, а также в готовности государственного руководства страны и дальше продвигать политику реформ и открытости. «Рыночные силы не должны быть подавлены произволом политиканов», — подчеркнул представитель китайского министерства, подчеркнув, что предприятий КНР неукоснительно соблюдают все законы и нормативные акты стран, с которыми ведут сотрудничество.

Китай призвал США вернуться к честным, справедливым условиям для нормальной деятельности в стране китайских предприятий.