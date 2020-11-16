Москва, , 20:36 — REGNUM Суммарная задолженность по заработной плате в России в октябре увеличилась на 41,9 млн рублей, или на 2,3%, и по состоянию на 1 ноября составила 1 млрд 870,2 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Деньги Петр Данилов © Красная Весна

Как уточняется, на начало ноября из общей суммы невыплаченной заработной платы 917 млн рублей (49%)приходилось на долги, образовавшиеся в текущем году, 378,8 млн рублей (20,3%) — долги, сохраняющиеся с 2019 года, 574,4 млн рублей (30,7%) — с 2018 года и ранее.

По данным Росстата, на 1 ноября задолженность по заработной плате имелась менее чем перед 1% работников обследуемых организаций. Из них 45% составляли сотрудники обрабатывающих производств, 16% — сферы добычи полезных ископаемых, 15% — строительства, 8% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, а также лесозаготовок, 6% — транспорта.