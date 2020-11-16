Москва, , 20:08 — REGNUM

На оперативном совещании с вице-премьерами Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что президент РФ Владимир Путин поддержал идею разработки нацпроекта в сфере туризма.

«Президент поддержал разработку национального проекта в сфере туризма и индустрии гостеприимства», — сказал Михаил Мишустин.

«Сейчас ситуация в отрасли непростая, не все туроператоры, гостиницы, музеи и выставочные залы работают. Но развитие внутреннего туризма остается одним из приоритетов правительства. В этой отрасли заняты миллионы людей», — отметил он.

Глава правительства добавил, что туристическая отрасль дает возможность для экономического роста в регионах, создает новые рабочие места, стимулирует развитие смежных отраслей.

Как сообщил заместительПредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, ставится задача, прежде всего, сохранить существующий турбизнес и создать понятные, прозрачные условия для всех участников рынка, для всех участников нацпроекта, особенно в текущих сложных обстоятельствах.

«И также, когда всё наладится — а мы уверены, что это произойдёт, — дать возможность привлечь инвестиции в индустрию и подкрепить их необходимыми гарантиями. Эти принципы государственно-частного партнёрства станут основой механизма реализации национального проекта. Это позволит обеспечить эффект синергии, когда на каждый вложенный рубль бюджетных инвестиций будет привлечено не менее трёх-четырёх рублей средств частных инвестиций», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Планируется, что реализация этого национального проекта обеспечит к 2030 году рост основных показателей минимум в два раза. Например, количество внутренних туристических поездок увеличится до 140 млн в год, а количество рабочих мест — почти до 5 млн.

«Утверждение национального проекта в сфере туризма — это огромная победа Ростуризма и всей индустрии гостеприимства. Несколько месяцев велась активная работа по подготовке проекта. Свои предложения также направляла и подгруппа по подготовке предложений под руководством президента ОСИГ Гранта Бабасяна. Конечно, сегодня все мы ждем итоговый вариант паспорта национального проекта. Надеемся, что после всех уточнений в нем появятся стратегические направления, о которых мы говорили изначально в рамках подготовки: кадровое обеспечение, детский и семейный туризм, молодежный туризм, которые являются платформой для развития всей индустрии гостеприимства и основой Туризма Будущего. Понимаем, что в 2021 году в нацпроекте, скорее всего, еще не будет достаточного финансирования, но очень бы хотелось стартовать уже с 2021 года: продолжить программу популярной грантовой поддержки, кэшбека и других форм развития туризма, которым сегодня, благодаря главе государства, председателю Правительства, курирующему вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и руководству Ростуризма уделяется особое внимание. Важно запустить все механизмы развития: нормативное регулирование, маркетинг, кадровую политику и образование, а также поддержку инвесторов, ведь только за счёт государства сформировать основной базис развития не удастся», — прокомментировал исполнительный директор, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

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