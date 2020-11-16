Москва, , 19:54 — REGNUM В период с 2011 по 2018 годы генеральный директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин от имени предприятия незаконно продал шесть квартир по заниженной стоимости некой Ксении Кутюхиной и ее родственникам. От этих сделок «Совхоз имени Ленина» потерял десятки миллионов рублей.

Осенью 2011 года ЗАО «Совхоз имени Ленина» продало квартиру ООО «Проектинвест», которое в свою очередь, продало жилплощадь Татьяне Рудько, матери Ксении Кутюхиной.

Соответствующий договор был заключен 29 ноября 2011 года, а 9 июля 2020 года Татьяна Рудько полностью выкупила у «Проектинвеста» квартиру за 4 661 250 рублей. При этом рыночная стоимость жилплощади на дату сделки составляла примерно девять миллионов рублей.

Спустя год после первой сделки Павел Грудинин решил еще больше упростить схему продажи квартир. Под занавес 2012 года бизнесмен решил сделать подарок Ксении. Между ней, их совместным ребенком Александрой и «Совхозом» был заключен договор купли-продажи квартиры за 3 628 500 рублей. Ожидаемо, рыночная стоимость недвижимости на дату сделки составляла порядка девяти миллионов рублей.

Более того, эта квартира была фактически куплена за бюджетные деньги: 1,3 миллиона рублей были оплачены государством в качестве господдержки на приобретение квартиры в сельской местности. Еще порядка 400 000 рублей были оплачены за счет средств материнского капитала, а остальная сумма должна быть оплачена Ксенией Кутюхиной в течение 15 лет из расчета 9 800 рублей в месяц.

Третья аналогичная сделка была организована, чтобы помочь с жильем Илье Кутюхину — брату Ксении Кутюхиной. Договор купли-продажи третьей квартиры был заключен 28 января 2013, цена составила 4 605 726 рублей. При этом рыночная стоимость квартиры на дату сделки составляла более 6,5 миллионов рублей.

Спустя почти год между «Совхозом имени Ленина» и Ксенией Кутюхиной был заключен еще один договор купли-продажи квартиры. На этот раз цена недвижимости составила 5 787 000 рублей. При этом рыночная стоимость квартиры на дату сделки составляла порядка восьми миллионов рублей.

Наблюдатели отметают, что все проданные Ксении Кутюхиной и ее родственникам квартиры находятся на одной лестничной клетке.

15 апреля 2016 года ЗАО «Совхоз им. Ленина» продал Ксении Кутюхиной квартиру по цене 8 770 000 рублей при рыночной стоимости около 12 миллионов.

А 14 мая 2019 года Ксения Кутюхина подарила эту квартиру своему брату Илье Кутюхину.

В дети гендиректора «Совхоза имени Ленина» Дарья и Александра, а также их мать, Ксения Кутюхина заключили с подмосковным предприятием очередной договор купли-продажи квартиры. Расположена она по адресу: г. Москва, пр-т Андропова, д. 42, корп. 1, кв. 55. И снова цена оказалась значительно занижена: рыночная стоимость квартиры, расположенной у парка Коломенское, составляла на дату сделки более 40 миллионов рублей, сообщает издание Ридус.

Для того, чтобы «продать» эту квартиру Кутюхиной и своим детям, Грудинин от имени «Совхоза» сначала купил ее у третьих лиц в апреле 2018 года. И буквально за лето снова продал ее уже Ксении Кутюхиной. Таким образом Павел Грудинин нанес серьезный ущерб ЗАО «Совхоз им. Ленина», который измеряется десятками миллионов рублей, утверждает издание.