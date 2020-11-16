Киев, , 19:53 — REGNUM Падение ВВП Украины в третьем квартале (июль-сентябрь) 2020 года замедлилось до 3,5% в годовом измерении.

Соответствующие данные 16 ноября обнародовала украинская государственная служба статистики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, реальный ВВП в III квартале 2020 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 8,5% (с учетом сезонного фактора). Соответственно, поскольку падение ВВП Украины во втором квартале (апрель-июнь) 2020 года составило 11,4%, падение общего ВВП за 9 месяцев года уменьшилось на 3,5%.

Напомним, что в октябре МВФ на процент улучшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году с 8,2% до 7,2%.

Правительство Украины еще в апреле спрогнозировало годовое снижения экономики в 4,8%, и с тех пор не пересматривало этот показатель.