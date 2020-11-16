Москва, , 19:40 — REGNUM В ходе выступления на онлайн-марафоне Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по городам России заместитель председателя ВЭБ. РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева рассказала об уникальной практике по формированию и обучению управленческих команд городов, которую в 2015—2017 годах реализовал Фонд развития моногородов и сейчас проводит ВЭБ. РФ для 100 крупнейших городов России.

Отметим, что подобный проект для команд городских управленцев из моногородов был реализован Фондом впервые в России. В рамках него главы моногородов, их заместители, представители градообразующих предприятий и бизнеса были объединены в одну команду лидеров-изменений. За два года были обучены 1500 человек из 319 моногородов. 70% проектов, которые были сформированы участниками программы — уже реализованы или реализуются. Сегодня этот успешный опыт стал частью масштабной программы развития ВЭБ. РФ для 100 крупнейших российский городов.

«Основа развития любого города — это люди, это управленческая команда, которая двигает свой город постоянно вперед. Мы уже прошли длинный путь с моногородами. Реализовали программу, которая смогла дать самым сложным территориям новый импульс развития. Сегодня ВЭБ. РФ, опираясь на этот опыт, запустил еще более масштабный проект для 100 крупнейших городов. Мы вместе «перезагрузим» важнейшие направления городской экономики, найдем «ключ» к новому качеству жизни. Каждая команда вернется в свой город не просто с новыми знаниями, а с практическим опытом и конкретными проектами», — сказала Ирина Макиева.

Она также добавила, что в рамках программы развития ВЭБ. РФ крупнейшие города изучают стандарты ОЭСР, в том числе в сфере оценки городов по достижению целей устойчивого развития.

Напомним, что всего программу развития ВЭБ. РФ пройдут 500 городских управленцев. Ее результатом станут разработанные проекты развития городской экономики и комфортной среды, которые позволят применить на практике полученные навыки и вывести города на новый уровень развития.