Москва, 16 ноября 2020, 19:40 — REGNUM В ходе выступления на онлайн-марафоне Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по городам России заместитель председателя ВЭБ. РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева рассказала об уникальной практике по формированию и обучению управленческих команд городов, которую в 2015—2017 годах реализовал Фонд развития моногородов и сейчас проводит ВЭБ. РФ для 100 крупнейших городов России.
Отметим, что подобный проект для команд городских управленцев из моногородов был реализован Фондом впервые в России. В рамках него главы моногородов, их заместители, представители градообразующих предприятий и бизнеса были объединены в одну команду лидеров-изменений. За два года были обучены 1500 человек из 319 моногородов. 70% проектов, которые были сформированы участниками программы — уже реализованы или реализуются. Сегодня этот успешный опыт стал частью масштабной программы развития ВЭБ. РФ для 100 крупнейших российский городов.
Она также добавила, что в рамках программы развития ВЭБ. РФ крупнейшие города изучают стандарты ОЭСР, в том числе в сфере оценки городов по достижению целей устойчивого развития.
Напомним, что всего программу развития ВЭБ. РФ пройдут 500 городских управленцев. Ее результатом станут разработанные проекты развития городской экономики и комфортной среды, которые позволят применить на практике полученные навыки и вывести города на новый уровень развития.