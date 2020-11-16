Бишкек, , 19:37 — REGNUM Таможенная служба Киргизии планировала получить 30,9 млрд сомов (28 млрд рублей) платежей в январе — октябре 2020 года, но поступило только около 21,7 млрд сомов (19,7 млрд рублей). Об этом заявил глава киргизской таможни Кадыржан Семетеев, выступая на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам.

Таким образом, фактические таможенные сборы оказались ниже запланированных сразу на 9,2 млрд сомов (8,3 млрд рублей), или почти на 30%.

Чиновник отметил, что недобор таможенных платежей связан со значительным снижением импорта из-за длительного закрытия границы с Китаем по причине пандемии коронавируса.

«Если в прошлом году в Киргизию из Китая заехали 36 тысяч машин с грузом, то в этом году за десять месяцев — лишь 3 тысячи грузовиков», — констатировал председатель таможенной службы.