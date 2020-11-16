Москва, , 19:27 — REGNUM В понедельник, 16 ноября, завершился осенний отборочный этап всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». По итогам отборочных этапов полуфиналистами кубка стали 1165 человек.

Регистрационная кампания третьего сезона кубка «Управляй!» стартовала 28 апреля. Из-за пандемии коронавирусной инфекции и связанных с этим изменений в образовательном процессе было принято решение продлить заявочную кампанию до 20 октября и разделить ее на две части. Первая продлилась до 10 июля. Для участников весенне-летнего потока был запущен отборочный этап, на который зарегистрировались более 11 000 студентов и выпускников вузов и колледжей со всей страны.

Для ребят, которые не смогли поучаствовать в весенне-летнем потоке и зарегистрировались на кубок до 20 октября, в октябре-ноябре (с 26 октября по 11 ноября) был организован второй отборочный этап. Лучшие участники первого и второго отборочных этапов будут соревноваться на региональных полуфиналах. Всего на данный момент в кубке зарегистрировано более 145 000 участников.

«Все конкурсанты в процессе отборочных этапов старались показать наилучшие результаты в управлении виртуальными компаниями. Смоделированная экономическая ситуация на базе бизнес-симулятора позволяет участникам почувствовать себя настоящими топ-менеджерами компаний, решающими конкретные задачи в формате кейса, — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, — Принимая управленческие решения, студенты и выпускники вузов и колледжей страны проверяют свои личные и профессиональные навыки. Стоит напомнить, что летом на отборочном этапе полуфиналистами стали 365 ребят. Пройти все испытания осеннего этапа и присоединиться к окончательному списку полуфиналистов смогли еще 800 студентов. Всего за место в финале кубка, который пройдёт в начале декабря, поборются 1165 ребят, 10 из них станут победителями».

Пока лучшие участники отборочного этапа готовятся к полуфинальным мероприятиям, для всех желающих 12 ноября стартовал последний образовательный этап кубка в этом году.

«Участники образовательного этапа могут не только развивать свои компетенции, но и пройти учебную практику на базе кубка «Управляй!», — уточнил генеральный директор АНО.

В этом сезоне в кубке пройдет 10 полуфиналов — в 8 федеральных округах, и отдельно соревнования для Москвы и Санкт-Петербурга, так как они традиционно представлены большим количеством участников.

Лидерами по числу прошедших участников стали Москва (130 полуфиналистов), Санкт-Петербургом (128), а также Приморский край (69 полуфиналистов), Ростовская область (59) и Нижегородская область (58).

Среди высших учебных заведений лидерами по числу участников, прошедших в полуфинал, стали Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) с 41 полуфиналистом, Государственный институт экономики финансов права и технологий (ГИЭФПТ) — 37 полуфиналистов, Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В. М. Кокова — 29 полуфиналистов, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС) — 25 полуфиналистов и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) — 24 полуфиналиста. Значительное число полуфиналистов представляют и филиалы Президентской академии.

По числу регистраций лидируют Приволжский федеральный округ (34 600), Центральный федеральный округ (32 532) и Северо-Кавказский федеральный округ (21 993). По регионам в лидерах Ростовская область (13 637 заявок), Ставропольский край (6510), Ульяновская область (6482) и Санкт-Петербург (6183).

Чтобы стать полуфиналистом конкурса участникам необходимо было набрать минимум 17 баллов. В третьем сезоне кубка «Управляй!» конкурсанты соревнуются в трех лигах:

Лига РАНХиГС — студенты и выпускники вузов из сети филиалов Российской Академии народного хозяйства и государственной службы Российской Федерации;

Премьер-лига, состоящая из финалистов первого и второго сезонов кубка «Управляй!». Студенты Премьер-Лиги не принимают участия в отборочном этапе, начиная сразу с полуфинального этапа;

Лига Открытого набора — студенты и выпускники вузов и колледжей, кроме РАНХиГС, а также не являющиеся финалистами прошлых сезонов кубка.

На протяжении всего отборочного этапа участникам предстояло принимать стратегические решения по управлению виртуальной компанией. Конкурсанты выполняли максимально приближенные к реальным кейсам задания в рамках экономической ситуации, которая генерировалась бизнес-симулятором. По итогам первого отборочного этапа были определены лучшие участники, которые прошли в этап полуфиналов.

Новинкой третьего сезона кубка стала образовательная составляющая — она не влияет на результаты в конкурсе, но помогает лучше подготовиться к заданиям. Последний образовательный дистанционный этап в этот раз идёт после отборочного и представляет из себя серию обучающих вебинаров с экспертами. В предыдущих вебинарах своими секретами делились победители и финалисты флагманского конкурса платформы"Россия — страна возможностей» — «Лидеры России» и представители крупных компаний. Более 13 000 участников уже воспользовались такой возможностью, а для участников осенней регистрационной кампании она стала доступна с 12 ноября.

В отборочном этапе также оценивались дополнительные компетенции участников — их социальная активность. На протяжении всего соревнования участники выполняли задания в социальных сетях, участвовали в квестах, которые были направлены на развитие их управленческих навыков, в особенности компетенций лидера.

Серебряный призёр прошлых сезонов кубка по менеджменту «Управляй!» Егор Загрутдинов рассказал о своем опыте участия в кубке, профессиональном развитии после кубка, а также возможностях, которые кубок открывает для студентов вузов и колледжей по всей стране.