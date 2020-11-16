Ханты-Мансийск, , 19:27 — REGNUM Соглашение ОПЕК+ стало причиной снижения добычи нефти в Югре на 11% до 210 млн тонн против 236,1 млн тонн в 2019 году. Об этом на пресс-конференции 16 ноября сообщил директор департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО Сергей Филатов.

«Говорить о том, что 210 млн тонн — недоработка нефтяников или государственной власти, это не так. Это то ограничение, которое мы наверстаем, когда соглашение ОПЕК+ прекратит свое действие», — пояснил Сергей Филатов.

Он напомнил, что более 70% бюджета Югры формируют доходы от добычи «чёрного золота». По словам руководителя департамента, объёмы геологоразведочных работ в регионе достаточны для поддержания запасов нефти. Расширяются пути самой геологоразведки. Сегодня это не только физическое бурение и сейсморазведка, но и метод аналогий и космического дешифрирования.

«Нефти хватит надолго. Её хватит не только нашим детям, но и внукам», — успокоил Сергей Филатов.