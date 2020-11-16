Санкт-Петербург, , 19:19 — REGNUM В СЗФО завершился региональный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — флагманского проекта президентской платформы «россия — страна возможностей». В рамках восьмого полуфинального онлайн-хакатона команды представили 120 IT-решений, которые помогут региональным властям оперативно реагировать на нештатные ситуации и защищать свои данные, а бизнесу — повышать уровень клиентского сервиса и оптимизировать процессы. 27 команд-победителей разделили между собой призовой фонд в размере порядка 3 миллионов рублей и получили приглашения в финал конкурса.

В соревновании приняли участие 168 команд IT-специалистов из 68 регионов России.

«Заключительный полуфинальный хакатон в СЗФО побил все рекорды регионального этапа по количеству команд-участников и по числу полученных решений. Больше всего победителей было из Санкт-Петербурга (30 человек), а также из Москвы, Татарстана, Калининградской области и Чеченской Республики. 45 команд, вошедших в шорт-лист, отправятся в финал конкурса, который состоится с 27 по 29 ноября. Там лучшие команды «Цифрового прорыва» сразятся за главный приз. Учитывая уровень команд, это точно будет самое зрелищное IT-событие этого года», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

За 48 часов каждой команде предстояло создать рабочий прототип цифрового продукта. Им дистанционно помогали трекеры, IT и бизнес-эксперты. Участники могли выбрать один из девяти кейсов от госструктур регионов СЗФО и крупнейших российских корпораций. Среди направлений задач — кибербезопасность, анализ больших данных, искусственный интеллект и машинное обучение, технологии в сфере образования, digital и чат-боты.

«Хакатон в Северо-Западном IT-хабе стал настоящей кульминацией полуфинального этапа. Мы получили сильнейшие решения. Многие из них — связаны с искусственным интеллектом, большими данными и предиктивной аналитикой. Это демонстрирует яркий тренд цифровой трансформации: как представители бизнес-сообщества, так и госструктур при принятии управленческих решений все чаще опираются на данные и аналитику. Ярчайшее подтверждение того, что данные становятся новой нефтью. И здесь, на «Цифровом прорыве» мы отслеживаем эти тренды и развиваем у специалистов самые актуальные IT-навыки: помогаем формировать команды, которые будут развивать российскую индустрию в ближайшие годы», — прокомментировал руководитель конкурса «Цифровой прорыв», директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

Часть полученных решений поможет сделать российские города безопаснее. Участники создали технологии, которые смогут анализировать обращения граждан в госорганы и выявлять сообщения о ситуациях, требующих немедленного вмешательства — ДТП, пожарах, авариях в жилых домах или на производствах. Такую задачу поставил Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга. Команды также разработали единые требования к обеспечению кибербезопасности органов исполнительной власти Калининградской области. Решения помогут обеспечить централизованную защиту данных и критически важной инфраструктуры правительственных объектов.

Ряд решений связан с развитием кадров. Для Калининградской области специалисты представили системы на базе анализа больших данных, позволяющие управлять трудовыми ресурсами региона и бороться с безработицей. Также участники хакатона создали алгоритмы, которые на основе анализа данных выявляют, какие цифровые компетенции будут востребованы на рынке труда в ближайшем будущем — задача от ПАО Сбербанк. А для ПАО «Россети"команды создали онлайн-тренажеры, которые позволят не прерывать процесс обучения сотрудников работе с новыми цифровыми подстанциями во время пандемии.

Специалисты разработали чат-ботов, которые смогут самостоятельно консультировать абонентов ПАО «Ростелеком» и ускорить обслуживание.

«Нам удалось стать свидетелями рождения стольких интересных продуктов, идей, подходов — все участники огромные молодцы. Мы очень надеемся, что нам удастся продолжить общение с самыми яркими участниками и после хакатона и предложить им интересные проекты и отличные условия труда. Встретимся в финале!», — прокомментировал заместитель директора центра компетенций по реализации Digital проектов ПАО «Ростелеком» Роман Хазеев.

Для АО «Почта России» команды создали сервисы, которые позволят клиентам в пару кликов проверять на ошибки и структурировать свои базы адресов перед рассылкой корреспонденции и посылок.

Для Газпромбанка команды разработали веб-сервисы на базе искусственного интеллекта для тестирования новых решений в сфере машинного обучения. А для Госкорпорации «Росатом"специалисты предложили умные системы, которые собирают и представляют в наглядном виде информацию, необходимую для принятия управленческих решений.

Все три дня велась прямая трансляция из специально оборудованной медиа-студии. Более 150 тыс. зрителей наблюдали за ходом соревнования и насыщенной деловой программой. В день старта хакатона состоялся открытый круглый стол с участием первых лиц регионов СЗФО и представителей корпораций. Вместе с организаторами конкурса они обсудили актуальные направления и основные барьеры на пути цифровой трансформации федерального округа. Участники мероприятия обратили внимание на важную роль «Цифрового прорыва» в процессе подготовки кадров и поиска IT-решений для социальной сферы и бизнеса и выразили готовность сотрудничать с командами-победителями. Также в прямом эфире прошла серия мастер-классов, интервью, лекций и дискуссий об IT-бизнесе и карьере.

Команды, которые вошли в шорт-лист полуфинала в СЗФО, отправятся в финал конкурса, запланированный на 27−29 ноября. Там вместе с лучшими специалистами регионального этапа и летнего онлайн-чемпионата для индивидуальных специалистов они поборются за главный приз. 45 команд-победителей финала попадут на Гранд-финал в Москве 7−8 декабря, где смогут представить финальные питчи своих разработок и заключить контракт о пилотировании и внедрении своего проекта или получить предложение о трудоустройстве от ведущих работодателей страны.

Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Проект реализуется при поддержке АО «Почта России», Госкорпорации «Росатом», Газпромбанка, ПАО «Россети», «Общероссийский народный фронт», ПАО «Сбербанк», «Ассоциации Больших Данных», ПАО «Ростелеком». Технологический партнер конкурса — Mail.ru Group.

Информационными партнерами конкурса выступают: News.ru, Общественное телевидение России, Российская газета, Агентство экономической информации «Прайм», Информационно-аналитическое агентство «Телеком-Дэйли», Деловой журнал «Инвест-Форсайт», Информационное агентство «ФедералПресс», Информационное агентство REGNUM, Группа компаний ComNews. Инфраструктурный партнёр конкурса — РВК, HR-партнёр конкурса — кадровое агентство «Harwest».