Бишкек, , 19:04 — REGNUM В Киргизии завершили сбор урожая пшеницы, который в текущем году достиг 666,7 тысячи тонн. Это на 4,7% больше, чем было собрано в 2019 году. Об этом сообщили в национальном статистическом комитете республики.

Свекла

Урожай ячменя достиг 542 тысяч тонн, что на 9,6% превышает прошлогодний показатель.

Картофеля удалось вырастить 1 млн 311 тысяч тонн, что на 3,2% меньше, чем в 2019 году. А овощей — 1 млн 44,1 тысячи тонн, что на 1,2% меньше прошлогоднего урожая.

Урожай сахарной свеклы по сравнению с прошлогодним снизился сразу на 38,6% и составил лишь 336,1 тысячи тонн. Бахчевых же, наоборот, удалось собрать 257,7 тысячи тонн, что на 7% больше показателя 2019 года.

Хлопка-сырца киргизстанские аграрии вырастили только 71 тысячу тонн, что на 8,2% меньше в сравнении с прошлогодним урожаем.