Санкт-Петербург, , 18:15 — REGNUM Депутаты и губернатор Санкт-Петербурга подали 33 поправки к проекту бюджета на 2021 год. Бюджетно-финансовый комитет (БФК) Заксобрания Петербурга на своем заседании 16 ноября, впрочем, традиционно одобрил только поправки Александра Беглова, единороссов и самого БФК.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Спикер ЗакСа, единоросс Вячеслав Макаров поблагодарил «каждого из депутатов» за деятельное участие в формировании бюджета, который из-за пандемии теперь отвечает за жизнь и безопасность людей.

«Понятно, что в этот раз нам придется особенно жестко, беспрецедентно жестко определять приоритеты. Мы не можем позволить себе даже тени популизма. Парламенту предстоит выбрать наиболее важные направления. Считаю, что бюджетно-финансовый комитет обозначил самый оптимальный вариант, поддержав действительно сбалансированные предложения по увеличению финансирования расходов в основном на здравоохранение, образование, социальную политику, культуру и благоустройство», — заявил Макаров.

Поправкой губернатора на эти цели предлагается добавить более 6 млрд рублей. Также дополнительные средства планируется направить на развитие социальной и транспортной инфраструктуры.

Поправки фракции «Единой России» предусматривают перераспределение из Резервного фонда правительства Петербурга около 1 млрд 252 млн рублей. Более четверти миллиарда рублей планируется направить на приобретение оборудования для учреждений здравоохранения.

«Мы все понимаем, что слово «медицина» сейчас звучит как «национальная безопасность», — заявил Макаров. Еще его фракция предлагает добавить более 200 млн рублей на сохранение культурного наследия и ремонт судов и отделов полиции.

«Вирус уйдет, а город останется, и нам нужно сделать всё, чтобы в нем можно было жить, а не выживать», — заметил спикер.

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Добавим, губернаторская поправка к бюджету не добавила средств на лекарства для льготников, на капремонт многоквартирных домов, который Смольный в 2021 году фактически перестанет финансировать, на расселение коммунальных квартир и на субсидии перевозчикам, из-за чего с 1 января подорожает проезд на всех видах общественного транспорта.

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