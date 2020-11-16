Махачкала, , 18:01 — REGNUM В Дагестане устранили аварию в электросетях, оставившую без света более 110 тыс. жителей. К 16:00 электроснабжение потребителей республики было полностью восстановлено, сообщили в пресс-службе компании «Россети Северный Кавказ».

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По данным компании, сети 35−110 кВ, модернизация которых проводилась в период с 2018 года, выдержали непогоду. На них технологических нарушений не произошло. В восстановлении электроснабжения принимали участие 244 энергетика из 62 бригад, использовалось 70 единиц техники.

Напомним, в Дагестане сегодня утром, 16 ноября, из-за проливного дождя с порывистым ветром произошли аварии на линиях электропередачи, оставившие без света абонентов Махачкалы и пригорода, а также Кумторкалинского, Хасавюртовского, Дербентского, Карабудахкентского, Каякентского и Табасаранского районов.

Ранее компания «Россети» сообщала, что планирует направить из нетарифных источников в 2020 году около 1,7 млрд рублей на повышение надежности энергоснабжения жителей Дагестана.

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