Бишкек, , 17:51 — REGNUM Государственная регистрационная служба планирует ввести на территории столицы Киргизии электронные водительские удостоверения и свидетельства о регистрации автотранспорта.

В ведомстве отмечают, что этот проект по внедрению цифровых документов является пилотным и рассчитан на один год.

Также в ГРС подчеркивают, что реализация пилотного проекта не потребует дополнительных бюджетных трат, поскольку сотрудники госавтоинспекции будут использовать для проверки электронных документов ранее закупленные компьютерные планшеты.

В случае его успеха, в перспективе возможен переход на электронный вид водительских удостоверений и техпаспортов с использованием специального приложения для мобильных паспортов по всей республике.