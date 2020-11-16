Бишкек, , 17:49 — REGNUM Министерство внутренних дел Киргизии настаивает на введении с 2021 года запрета на эксплуатацию машин и мотоциклов, хозяева которых не заключили договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев. Об этом говорится в законопроекте, вынесенном на общественное обсуждение.

Также МВД предлагает включить полис ОСАГО в перечень документов, предъявляемых водителем при проверке сотрудникам правоохранительных органов.

Необходимость внесения таких изменений в законодательство киргизские власти обосновывают тем, что с 1 января 2021 года в республике вступят в силу нормы об ответственности автовладельцев за отсутствие автостраховки.

По мнению местных жителей, негласной причиной для введения такого запрета стал продолжающий нарастать дефицит бюджета Киргизии, который по итогам текущего года достигнет 25,5 млрд рублей .

ИА REGNUM напоминает, что изначально закон «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности автовладельцев» в Киргизии должен был начать действовать с 7 февраля 2016 года.

Однако, парламент и правительство перенесли вступление в силу закона об ОСАГО на более поздние сроки, поскольку опасались недовольства населения, которое могло перерасти в массовые протесты и беспорядки — из-за падения доходов киргизстанцев.