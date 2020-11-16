Москва, , 17:31 — REGNUM Прогноз ЦБ РФ по инфляции до конца 2020 года порядка 4% обязательно сбудется, однако темпы инфляции нарастают, и начало 2021 года рискует ознаменоваться инфляцией ближе к 5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

«Опросы, проведенные по поручению того же Банка России, свидетельствуют о восприятии инфляции на уровне 9% в годовом выражении, что, возможно, отражает опережающий относительно среднего показателя инфляции рост цен на продовольственные товары, — сказал Ордов. — Многое в 2021 году будет зависеть от динамики курса рубля. Риск девальвации существенен. Резкое падение экономической активности приводит к снижению конкуренции в основных отраслях российской экономики и создает предпосылки для роста конечных цен, даже если платежеспособный спрос не восстановится».

Ну и самое большое опасение, как подчеркнул Ордов, вызывает сам Банк России, а точнее его политика в части денежной эмиссии.

«То, что позволено Юпитеру в виде американской и европейской экономик, может быть не позволено быку, — заметил он. — Российский финансовый рынок не готов абсорбировать лишнюю ликвидность, которая может запросто выплеснуться на товарные рынки. Экономический кризис в России не кончился, а только разгорается, поэтому 2021 год будет полон разочарований, но инфляция не станет самым большим».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что по итогам 2020 года инфляция в РФ вполне может составить около 4%.

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