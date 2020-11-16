Москва, , 17:29 — REGNUM В РФ инфляции неоткуда взяться, так как падает и потребительская активность, и инвестиционная. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал прогноз ЦБ РФ о том, что по итогам 2020 года инфляция в РФ составит 3,9−4,2%.

«Я тоже считаю, что так оно и будет. Но до этого они держали планку до 4%. Сейчас они все-таки повысили интервал, — отметил экономист. — Но в общем я согласен с этим прогнозом. Сейчас инфляции как таковой неоткуда взяться. Согласно экономической теории, инфляция растет тогда, когда растет инвестиционная активность, потребительская активность. А у нас падают доходы. Потребительская активность проседает. Проседает инвестиционная активность. Тогда как будет формироваться инфляция? Если у вас падает конечное потребление, то предприниматель не может повышать цену. Иначе он столкнется с неплатежеспособностью потребителя».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Елена Ведута заявила, что прогноз Центрального банка РФ о том, что по итогам 2020 года в России инфляция составит 3,9−4,2%, выглядит слишком заниженным.

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