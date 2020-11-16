Москва, , 16:58 — REGNUM Прогноз Центрального банка РФ о том, что по итогам 2020 года в России инфляция составит 3,9−4,2%, выглядит слишком заниженным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявила экономист Елена Ведута.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я думаю, что это слишком заниженный прогноз. Потому что мы наблюдаем, как цены продолжают расти значительно быстрее. Есть самые важные для нас потребительские товары — молоко, мясо, овощи. И мы, обычные граждане, прекрасно видим, что цены меняются значительно быстрее, чем в 2019 году, — сказала она. — Я вообще считаю, что мы вступим в инфляционную стадию развития. То есть инфляция будет все сильнее усиливаться в нашей стране. Соответственно уровень жизни будет опускаться вниз. И потом встанет вопрос о мобилизационной модели экономики. Он неизбежно встанет».

Как полагает Ведута, ситуация будет непростая, и РФ придется переходить к мобилизационной модели экономики.

«А ее предвестником является запуск инфляции. Причем она будет очень серьезная», — подчеркнула экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Бузгалин заявил, что прогноз Центрального банка РФ о том, что инфляция в России по итогам 2020 года составит только 3,9−4,2%, выглядит слишком оптимистично.

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