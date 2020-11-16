Краснодар, , 16:27 — REGNUM В Краснодаре открытые городские парковки могут стать бесплатными по выходным дням, об этом сообщили 16 ноября в пресс-службе администрации города. На аппаратном совещании в мэрии обсуждались вопросы видеофиксации нарушений правил парковки и начисления штрафов за неоплату парковок. Как отметил мэр Краснодара, в краевой столице больше не применяют эвакуацию автомобилей за нарушение правил парковки.

Платная парковка carpix.ru Petr Magera

«Но мы договаривались о том, что наладим совместную работу, используя современные технологии по наказанию нарушителей правил дорожного движения. Не хочется возвращать эвакуаторы на проезжую часть, они в любом случае будут создавать заторовые ситуации. Здесь мы должны найти совместное решение с отделом ГИБДД по городу Краснодару», — сказал Евгений Первышов.

Мэр выступил с предложение запустить систему фиксации неоплаты парковки на территории города.

«Как только эта система заработает, нужно установить разграничения. Допустим, открытые парковки будут платными с понедельника по пятницу, а в субботу и воскресенье они должны быть для жителей города бесплатными, штрафы в эти дни не должны взыматься. В этой части должно быть определенное послабление, давайте его продумаем и внедрим в жизнь», — сказал Евгений Первышов.

Отметим, что муниципальные платные парковки в Краснодаре работают с 2013 года. Стоимость парковки 30 рублей за один час.