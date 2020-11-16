Москва, , 16:26 — REGNUM Прогноз Центрального банка РФ о том, что инфляция в России по итогам 2020 года составит только 3,9−4,2% выглядит слишком оптимистично. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявил директор Института социоэкономики Московского финансово-экономического университета Александр Бузгалин.

Экономика Ken Teegardin

«Это, мягко говоря, оптимистический прогноз. И я думаю, что он вряд ли реализуется. Главная проблема связана с тем, какую инфляцию считать и для каких социальных групп рассматривать вопрос повышения цен, — сказал экономист. — Если рассуждать о повышении цен, то надежда на то, что они вырастут не более чем на 4%, это очень оптимистический прогноз. В мире наблюдается неравномерная динамика цен, когда в сфере наиболее сложных изделий в области информационных технологий товары дешевеют, а жизненные средства для простого человека дорожают».

В итоге, как пояснил экономист, «средняя температура по госпиталю» оказывается близка к нормальной.

«То есть инфляция якобы низкая. Например, компьютер становится существенно дешевле, а цены на продукты питания и ЖКХ растут. На 10% подешевел один смартфон для богатого дяди или на 10% подорожала жизнь в течение года для целой семьи. Вот вам соотношение инфляции», — пояснил Бузгалин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов заявил, что в России девальвация рубля не привела к резкому росту цен из-за слабого платежеспособного спроса, однако вместо этого страну ждут банкротства предприятий и рост безработицы.

Читайте ранее в этом сюжете: Как минимум 20% предприятий в РФ не восстановят свою работу — экономист

Читайте развитие сюжета: В РФ предсказали серьезный рост инфляции и падение уровня жизни граждан