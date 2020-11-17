Москва, , 07:47 — REGNUM Государственная помощь российской «нефтянке» — дело нужное, но требующее очень серьезного понимания. Для чего помогать отрасли, казалось бы, способной обеспечить себя всем необходимым, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Российская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Нефтегазохимическое производство в стране, обладающей огромными запасами углеводородного сырья, видится делом естественным и простым. К сожалению, с простотой в данном случае все очень запутано, ведь, несмотря на то, что переработка нефтяного и газового сырья способна создавать серьезную добавленную стоимость и даже быть драйвером развития, для оборудования предприятий понадобится многое.

А организовав выпуск этого необходимого в своей стране, можно попутно поднять и машиностроение. В чем же сложность, затрудняющая развитие отечественной нефтехимии?

Читайте статью Галины Смирновой «Нефть и газ — наше всё: нефтегазовому комплексу в России быть».