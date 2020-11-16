Москва, , 16:09 — REGNUM В России девальвация рубля не привела к резкому росту цен из-за слабого платежеспособного спроса, однако вместо этого страну ждут банкротства предприятий и рост безработицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал прогноз Банка России, согласно которому по итогам 2020 года инфляция в РФ составит 3,9−4,2%.

«Бедность населения — это не волшебная палочка, которая раз, и отменила законы экономики, — сказал Комолов. — Проблема в том, что банкротятся предприятия — они не могут выдержать ситуацию, когда и доллар дорогой, и спрос низкий. И поэтому мы наблюдаем рост безработицы и слышим заявления о том, что как минимум 20% предприятий в РФ уже точно не восстановят свою работу, даже если экономика вернется на докризисные условия функционирования и курс доллара — к прежним значениям».

Как пояснил экономист, предприятия неспособны выжить в таких условиях, что влечет за собой рост безработицы и ограничение доходов населения.

«И я бы не ставил относительно низкую инфляцию в заслугу Центральному банку или правительству, — добавил эксперт. — Это просто признак того, что экономика находится в очень плачевном состоянии и не имеет никаких предпосылок для того, чтобы перейти к какому-то устойчивому росту».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, почему в РФ вслед за девальвацией рубля не было резкого роста цен.

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