Москва, , 15:52 — REGNUM Рубль начал 16 ноября новую неделю за здравие и неплохо себя чувствует в валютной секции Московской биржи, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Рубль Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«Доллар США к середине дня торгуется по 76,64 руб., снижается и может отойти вплоть до 76,50 руб. Однако краткосрочный торговый диапазон остается наиболее вероятным в рамках 76,60−78,00 руб.

Доллар способен очень быстро изменить направление движения. Евро торгуется по 90,80 руб., оставаясь в границах коридора 90,50−93,00 руб.

Нефть днем в плюсе, но стоит понимать почему. Баррель положительно реагирует на утреннюю китайскую статистику, а Китай, как известно, является крупнейшим в мире импортером черного золота.

Чем сильнее отчеты Поднебесной, тем лучше для цен на энергоносители. Кроме того, инвесторы очень оптимистично закладываются насчет встречи мониторингового комитета ОПЕК+ 17 ноября.

Они ожидают от ведомства решительных шагов по сокращению суточной добычи сырья. И это тоже гонит сырьевые котировки вверх.

Для рубля подъем в нефти, безусловно, позитивен, хотя этот фактор в разгар пандемии коронавируса переоценивать все же не стоит», — считает эксперт.

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