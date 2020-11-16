Москва, , 15:48 — REGNUM Российская экономика сможет справиться с возможными новыми санкциями, которые могут последовать со стороны Соединённых Штатов. Такое мнение высказали аналитики международного рейтингового агентства S&P.

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«Одним из основных допущений нашего базового сценария остаётся предположение о том, что российская экономика и финансовая система смогут справиться со стрессовыми ситуациями, обусловленными умеренным ужесточением санкций (в случае их возникновения), — говорится в материале агентства об отраслевых рисках и страновых рисках банковского сектора. — Например, в отношении отдельных компаний либо финансовых институтов, не имеющих системной значимости».

При этом в документе, на который ссылается ТАСС, отмечается, что нарастание геополитической напряженности в отношениях между Россией и США является риском для российской экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия уже давно живёт в формате санкций и хорошо с ними справляется. Он подчеркнул, что санкции, которые были введены в отношении РФ, сделали рывок в импортозамещении. Он уточнил, что примерный объём потерь составил 50 млрд долларов, при этом Россия уже нарастила более этой суммы импортозамещением.