Москва, , 15:00 — REGNUM Рост потребительских цен в России по итогам 2020 года составит не меньше 10−15%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал прогноз Центрального банк РФ, согласно которому этот показатель будет равен 3,9−4,2%.

«Дело в том, что большая часть потребительских товаров в нашей стране или импортные, или их цена привязана к цене доллара. По этой причине вряд ли рост потребительских цен составит меньше 10−15%, — сказал Хазин. — То, что Центральный банк РФ прогнозирует меньшую инфляцию, связано с тем, что его методология направлена на занижение. Но есть и политические причины. Потому что к руководству ЦБ РФ и Минфина РФ есть серьезные политические претензии. И если они покажут высокую потребительскую инфляцию, то это вызовет дополнительное недовольство».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее прогноз ЦБ РФ раскритиковал экономист Михаил Делягин.

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