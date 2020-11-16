Москва, , 14:58 — REGNUM По итогам 2020 года инфляция в России составит не меньше 7%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал прогноз Центрального банка РФ, согласно которому инфляция в РФ по итогам 2020 года будет 3,9−4,2%.

«Этот прогноз свидетельствует о том, что никто из его авторов в магазин не ходил ни разу за этот год, — сказал Делягин. — И доставкой не пользовался. Величину инфляции по итогам 2020 года определить непросто в ситуации, когда почти обнулились расходы на отдых, резко выросли расходы на доставку, обнулились расходы на кафе, на развлечения. Структура расходов стала другой. А это требует методологических изменений. Но я думаю, что по итогам года инфляция будет никак не меньше 7%. С учетом всех волн дефицита. С учетом скачка цен на лекарства».

Как подчеркнул Делягин, официальная инфляция в РФ «получается делением реальной инфляции на два».

«Если сравнивать этот прогноз не с реальностью, а с галлюцинациями, то все в порядке», — добавил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Центрального банка РФ, инфляция в России по итогам 2020 года составит 3,9−4,2 процента.

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