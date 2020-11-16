Москва, , 14:38 — REGNUM Одним из главных шагов выхода из кризиса, на которые должны пойти в России, является планирование, то есть четкая последовательность действий и шагов, которые приведут к поставленной цели. А цель — это не возврат к старому, а построение принципиально новой экономики с учетом реалий, которые происходят в современном мире. Об этом в интервью Институту РУССТРАТ рассказал известный российский экономист и политик Сергей Глазьев.

Российская экономика Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отвечая на вопрос о том, возможно ли планирование в рыночной экономике и нужен ли новый Госплан, эксперт отметил, что планирование есть во всех развитых и экономически успешных странах. В России, по его словам, пока видна только имитация планирования. Последствиями этого является то, что Национальные проекты выполняются всего на 40−50%.

«Между тем без стратегического планирования перевод российской экономики на новый технологический и мирохозяйственный уклады невозможен», — утверждает экономист.

Свои выводы он подкрепил примером Китая. Сочетание государственного контроля, планирование и рыночная самоорганизация, привели к рекордным темпам роста инвестиционной и инновационной активности уже на протяжении последних тридцати лет.

Планирование — это не возврат к временам Госплана, это качественно новый подход к будущему России. Предвидя возможную критику сторонников либерального курса развития экономики, где государство почти не вмешивается в процессы, Сергей Глазьев сказал в ходе интервью Институту РУССТРАТ:

«Оставшихся еще сторонников либеральной глобализации я призвал бы не воспринимать устрашающее их понятие планирования как эвфемизм огосударствления экономики. Оно как раз призвано гармонизировать разнонаправленные частные и общественные интересы для целей повышения конкурентоспособности экономики».

Напомним, что Институт РУССТРАТ создан 29 апреля 2020 года. Основными задачами института является выработка стратегических подходов к внешней политике России, совместимых с ее геополитическими и экономическими интересами, в том числе посредством проведения научных и исследовательских разработок, содействия в формировании политических и экономических стратегий России на международной арене. Возглавляет Институт Елена Панина, депутат Госдумы РФ, доктор экономических наук, профессор.