Уфа, , 14:46 — REGNUM Производители продуктов питания Башкирии лидируют по количеству поданных заявок в конкурсе региональных брендов «Вкусы России». Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, от Башкирии было подано уже 26 заявок. Министерство сельского хозяйства РФ организовало данный конкурс для того, чтобы познакомить людей с многообразием вкусов России, а также показать потенциал развития региональных брендов продуктов питания.

Отмечается, что 26 предприятий Башкирии представили на конкурс свою медовую продукцию. Кроме этого, на конкурс была предоставлена сыровяленая колбаса — казы, незаменимый продукт у степных кочевых башкир. Его приготовление считалось почти священным ритуалом. Еще один продукт представленный на конкурс — вяленое филе страуса, которое производят молодые супруги-фермеры в Гафурийском районе.

Сообщается, что экспертная комиссия конкурса выберет победителей в декабре текущего года. А с 19 ноября по 2 декабря будет проходить народное голосование. В результате будут определены финалисты в восьми номинациях. По результатам конкурса Минсельхоз РФ сформирует карту вкусов России. Кроме этого будет запущена программа поддержки и продвижения уникальных отечественных продуктов питания.

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