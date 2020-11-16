Москва, , 14:36 — REGNUM Череда прошедших отсевок министров в России была не случайной. Конкретно глава Министерства природных ресурсов и экологии попал в опалу из-за пробуксовывания реализации нацпроекта «Экология», а в частности до сих пор не была проведена реформа со сбором ТКО, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Абрамов.

«А ведь в числе приоритетных задач реализации федеральных проектов в рамках нацпроекта «Экология» особое внимание должно было уделено стратегии развития одного из важнейших для нашей страны вопросов — реформе ТКО, на что еще в январе 2020 указывал сам президент страны Владимир Путин.

С начала 2020 года по этому же вопросу трижды давала поручение Минприроды вице-премьер Виктория Абрамченко с целью установить критерии и правила отбора заявок по предоставлению регионам субсидий на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Но как говорится воз и ныне там.

Конечно, пандемия внесла свои коррективы и средства, которые должны были пойти на закупку контейнеров сократились почти в три раза с 2,97 млрд до 1 млрд руб., что способно обеспечить контейнерами только одну Москву.

Однако этот вопрос не был исполнен. И причин, почему новый министр начал с инициативы провести проверку этого поручения не только и не столько в контейнерах с раздельным сбором отходов ТКО.

Проблема гораздо глубже. В то время как большинство развитых стран уже довольно очень давно перешли на раздельный сбор мусора, в России еще даже не подготовили регламенты, критерии и правила отбора заявок по предоставлению регионам субсидий на закупку контейнеров.

Также до сих пор не разработан и механизм установки критериев для закупки контейнеров. И даже это не самое главное. Самое важное то что что поручения нельзя игнорировать, подвешивать их в состояние неопределенности.

А такое происходит и довольно часто к большому сожалению со многими поручениями не только вице-премьеров, но и даже президента РФ. Это, пожалуй, самый главный бич российской системы исполнительной власти», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новый глава Минприроды РФ Александр Козлов приказал, начать служебную проверку из-за срыва закупок контейнеров для раздельного сбора мусора и отходов в регионах.

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