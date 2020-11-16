Лондон, , 14:40 — REGNUM Крупнейшая британская аудиторско-консалтинговая компания «Ernst & Young» (EY) приобрела платформу с использованием искусственного интеллекта (ИИ) Spotmentor Technologies, предназначенную для повышения квалификации и переподготовки кадров.

Об этом 16 ноября 2020 года сообщает индийский информационный портал Businessworld Education.

Spotmentor представляет из себя комплексную платформу для повышения квалификации кадров, которая помогает предприятиям определять навыки, необходимые для новых должностей и позиций, для повышения квалификации и переподготовки кадров.

Приобретение платформы дополняет портфель цифровых услуг подразделения международной консалтинговой компании EY People Advisory, направленных для удовлетворения потребностей предприятий в определении навыков персонала и его обучении. Она использует новейшие технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (ML) для того, чтобы помочь решить критические проблемы предприятий, связанные с недостатком в компетенциях.

Глобальные изменения, такие как чрезвычайные природные явления, культурны сдвиги, политические события или пандемия, могут вызвать глобальные потрясения. 2020 год стал годом потрясающих изменений — в том, как мы работаем, делаем покупки, путешествуем, получаем медицинскую помощь, ведем бизнес и взаимодействуем между собой. Если организации хотят процветать в этом новом мире, они должны поставить людей в центр своего внимания, ускоряя при этом использование технологий и создание инновации. Цифровая трансформация и изменяющийся в связи с этим наборов навыков заставляют организации бежать за прогрессом, нанимая людей с нужными компетенциями и воспитываяэти компетенции в своих сотрудниках.

EY возлагает на платформу Spotmentor надежду на то, что она станет динамичным экспертом с богатым технологическим опытом в создании идеального процесса обучения для предприятий, опирающихся на новые технологии. Платформа позволит предприятиям автоматически определять критические пробелы в компетенциях сотрудников и рекомендовать подходящие способы обучения, тем самым обеспечивая возврат инвестиций в обучение и в режиме реального времени.

Рохан Сачдев (Rohan Sachdev), партнер и руководитель консалтинговой компании EY India, так прокомментировал приобретение Spotmentor:

«Нашим приоритетом по-прежнему является предоставление клиентам инструментов и ресурсов, которые помогут им адаптироваться к быстрым изменениям и справиться с рыночными потрясениями. Приобретение Spotmentor Technologies расширит наши цифровые возможности, объединив наши сильные стороны в области стратегического кадрового консалтинга и многолетнего опыта в обучении и развитии навыков, которые теперь предоставляются клиентам через интеллектуальную технологическую платформу. Это укрепляет нашу неизменную приверженность к инвестициям в информационные технологии и к покупкам стратегически важного ПО для расширения диапазона наших «цифровых» предложений».

EY Spotmentor может быть имплантирована в цепочку создания стоимости организации. Она обеспечивает комплексный отраслевой анализ навыков персонала, создает так называемые профили успеха, а также выявляет и устраняетнедостатки в навыках в режиме реального времени. Она также предназначена для обеспечения легкого доступа к качественному контенту, тщательно подобранным планам обучения и анализу состояния навыков каждого пользователя.