Сухум, , 14:18 — REGNUM График веерных отключений электроэнергии начал действовать в Абхазии с 15 ноября. Об этом сообщила пресс-служба государственной компании республики «Черноморэнерго» на странице организации в соцсети Facebook.

В опубликованном приказе главы компании говорится, что отключать потребителей начали из-за образовавшегося дефицита электроэнергии в объеме 3 млн кВт/ч в сутки.

Также отмечается, что необходимо упорядочить в республике деятельность, связанную с добычей криптовалют (майнинг).

Сообщается, что для тех «ферм» для майнинга, которые работают легально, нужно установить параметры предельных мощностей, допустимых при работе оборудования. В случае выявления нелегальных случаев добычи криптовалют, будут отключать оборудование от электросетей.

«Отключать от энергосистемы Республики Абхазия без возможности дальнейшего подключения обнаруженные электроустановки (вычислительные машины, вычислительные оборудования), предназначенные и используемые для осуществления деятельности по добыче криптовалют, принадлежащие лицам, не включенным в вышеуказанный список и нелегально осуществляющим деятельность по добыче криптовалют», — говорится в приказе.

В нем также отмечается, что в случае выявления нелегальных «ферм» будут подаваться соответствующие обращения в суд.

Стоит отметить, что в Абхазии до сентября было запрещено устанавливать оборудование для майнинга, но число таких «ферм», по данным «Черноморэнерго» росло с 2016 года. Потом этот вид деятельности был легализован. Для него также ввели самые высокие центы на электроэнергию.

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