Майкоп, , 14:04 — REGNUM Дополнительную поддержку из федерального бюджета на 8 млрд рублей получит в 2021 году Республика Адыгея. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 ноября в пресс-службе главы Адыгеи.

В соответствии с поправками ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2021−2023 годы, одобренными трёхсторонней комиссией Правительства РФ, Госдумы и Совета Федерации, Адыгея в 2021 году дополнительно получит более 8 млрд рублей к 10,7 млрд рублей трансфертов, которые были изначально запланированы в проекте бюджета.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул, что благодаря поддержке федерального центра республике удается решить важные для региона вопросы, достичь целевые показатели, выполнить все социальные обязательства и поручения президента РФ Владимира Путина.

«Несмотря на сложные сценарные условия формирования бюджета на будущий год, мы стремимся к сохранению социальной направленности нашего бюджета. И здесь нам очень важна поддержка федерального центра. При этом перед органами власти республики стоит четкая задача — вести взвешенную бюджетную политику, мобилизовать доходные источники и предотвратить неэффективные расходы», — прокомментировал Мурат Кумпилов.

Член трёхсторонней комиссии, член бюджетного комитета Госдумы, депутат от Адыгеи Владислав Резник («Единая Россия») уточнил, что большая часть дополнительных средств предназначена для мероприятий в социальной сфере. В частности, 4,5 млрд рублей —дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности республики, ещё 500 млн рублей — на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы. Более 254 млн рублей предназначены для модернизации первичного звена здравоохранения, более 244 млн рублей выделено на обеспечение горячего бесплатного питания младших школьников, более 200 мл рублей — на создание дополнительных мест в детских садах, более 1 млрд рублей — на ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет, более 181 млн рублей — на ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего и последующих детей, более 223 млн рублей — на ежемесячные выплаты учителям за классное руководство.

Также дополнительные средства выделены на софинансирование капвложений, развитие экономики республики, в том числе сельского хозяйства и сельских территорий, формирования современной городской среды. Более 700 млн рублей предназначено для строительства в рамках инвестиционных проектов по созданию туристических кластеров на территории республики.

«Я рад, что на заседании комиссии удалось отстоять все наши предложения по увеличению на 8 млрд рублей объема трансфертов, подготовленные с участием главы республики Мурата Кумпилова. Общая сумма поддержки для Адыгеи из федерального бюджета на следующий год увеличена почти в два раза. Можно сказать, что это рекордное увеличение», — сказал Владислав Резник.

Мурат Кумпилов уточнил, что в целом дополнительные средства будут распределены почти по 40 видам поддержки, треть из них — направления, которые в первоначальном проекте бюджета не были учтены для Адыгеи на следующий год.