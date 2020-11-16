Иркутск, , 13:58 — REGNUM В Приангарье бесплатные препараты для пациентов, которые лечится от COVID-19 на дому, начнут выдавать с 19 ноября. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщает пресс-служба областного правительства по итогам заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, которое провёл губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев: бесплатные медикаменты для лечения COVID-19 на дому начинают выдавать с 19 ноября Пресс-служба правительства Иркутской области

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По словам главы региона, препараты будут выдавать через аптеки. Их список уже сформирован и будет доведен до глав муниципальных образований. При этом глава Приангарья попросил мэров информировать жителей о том, где и как будут выдавать бесплатные лекарства.

«Получить медикаменты смогут родственники заболевших, либо препараты доставят на дом волонтёры или медицинские работники», — пояснил Игорь Кобзев.

Также во время заседания оперативного штаба обсудили и расширение коечного фонда. По данным на 16 ноября, в Иркутской области с диагнозом COVID-19 госпитализировано 5038 человек, тогда как коек для лечения таких больных в регионе открыто 5354.

Кроме того, в ближайшие дни ещё три медицинских учреждения начнут принимать пациентов, там будет развернуто около 300 коек, в том числе — в отделениях интенсивной терапии и реанимации.

Помимо этого, проведены переговоры об открытии ковидного госпиталя в одном из корпусов Центральной медико-санитарной части №28 Федерального медико-биологического агентств России в Ангарске.

В декабре там могут быть развёрнуты 100 коек. Также идёт работа по созданию телемедицинского центра. Он необходим для взаимодействия медиков Иркутской области, разработки тактики лечения пациентов. Уже определено и оснащено техникой помещение центра. В ближайшие дни будут определены списки операторов, которые будут вести консультации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива обеспечить бесплатными лекарствами пациентов, которые лечатся от COVID-19 на дому, принадлежит президенту России Владимиру Путину. Сегодня, 16 ноября, самолётом из Москвы в Иркутск, по заявке регионального правительства, прибыла очередная партия медикаментов. Всего с 16 по 18 ноября будет отгружено почти пять тысяч упаковок «Левофлоксацина», более 60 тысяч упаковок «Парацетамола», почти 60 тысяч упаковок «Арбидола».

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О запуске в регионе схемы обеспечения бесплатными лекарствами амбулаторных больных COVID-19 власти Приангарья известили 12 ноября.

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