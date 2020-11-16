Ташкент, , 13:54 — REGNUM Товарооборот между Узбекистаном и Афганистаном планируется довести до $2 млрд к 2023 году. Это следует из постановления узбекистанского лидера «О мерах по дальнейшему расширению и укреплению экономического сотрудничества с Афганистаном», сообщает издание Norma.uz.

Задача возложена на министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана и хокимият (администрацию) Сурхандарьинской области. Согласно документу, ответственным ведомствам необходимо оказать содействие в установлении партнерских связей предпринимателям Узбекистана и Афганистана.

Кроме того, поручено создать инфраструктуру по оказанию медицинских, образовательных и других услуг для граждан Афганистана в приграничной зоне Сурхандарьинской области.

Как сообщало ИА REGNUM, Узбекистан планирует возобновить воздушное сообщение между Ташкентом и афганскими городами Кабулом и Мозари-Шарифом.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан планирует восстановить авиасообщение с Афганистаном