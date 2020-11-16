Нижний Новгород, , 13:52 — REGNUM Власти Нижегородской области подготовили указ о значительном увеличении тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В большинстве муниципалитетов рост тарифов составит 4%.

Наибольшее увеличение тарифов ожидается в городском округе Чкаловск — сразу на 14,9%.

Затем следуют Выкса — на 8,6%), городской округ Сокольский — 8,5%, Сеченовский муниципальный район — на 8%, Саров — на 7,2%, Верхнеталызинский муниципальный район — на 7% и Вадский муниципальный округ — на 6,4%.

Также запланировано повышение тарифов на 4% — 6,1% в Кстовском муниципальном районе, в Арзамасе — на 5,6%, в Ардатове — 4,6% и в Мурзицком муниципальном районе — 4,5%.