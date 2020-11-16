Стокгольм, , 13:51 — REGNUM Если вследствие продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции трудоустроенные жители Швеции будут проводить столько же времени дома как этой весной, то по крайне мере 140 000 из них могут потерять работу в течение нескольких недель. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету — все новости»

»И эта цифра, скорее всего, лишь нижняя граница возможного», — заявил экономист Йохан Крайкбергс, составивший отчет для Шведской организации предпринимателей Svenskt Näringsliv.

Разрабатывая свой прогноз, Крайкбергс использовал объемы мобильного трафика, подсчитанные с помощью сервисов Google.

Выяснилось, что перевод многих сотрудников на удаленную работу привел к снижению уровня личного потребления. Сильнее всего пострадали владельцы отелей и ресторанов, агрегаторы такси, авиакомпании, а также владельцы развлекательных заведений. Даже в некоторых торговых центрах, в которых наблюдалась какая-либо экономическая активность по числу покупок, была зафиксировано резкое сокращение посетителей.

Число банкротств в период с марта по май 2020 года выросло на 30%, и, как следствие, количество уведомлений об увольнении увеличилось на 550% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дании обсуждают последствия массового уничтожения норок