Москва, , 13:39 — REGNUM Рубль показал, что свой потенциал максимального укрепления до 75 руб. 77 копеек к доллару 9 ноября — это было в момент, когда основной американский биржевой индекс S&P500 взлетел на новый исторический пик всех времён, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

«Помогли этому, естественно, новости об эффективной вакцине от Pfizer, происхождение которой не имеет отношения к России, но зато она скоро сможет широко распространяться в США и Европе.

А это означает, мировой экономике ещё придётся потерпеть какое-то время, но появившийся яркий свет в конце «ковидного» тоннеля уже немного разогрел аппетит мировых инвесторов к риску. Как следствие, эти настроения сумели развернуть для начала хотя бы малую часть финансовых потоков в том числе и в направлении развивающихся экономик.

За неделю ажиотаж на мировых рынках схлынул, движения там стали поспокойнее. Европейские биржи оставались вблизи свежих полугодовых максимумов, не обращая внимания на вернувшиеся в Европу частично карантинные ограничения, а американские биржи от своих рекордных верхов отошли и скорректировались ниже.

И хотя значения S&P500 оставались всю неделю выше знаковой отметки 3500 пунктов, а нефть марки Brent 11 ноября побывала выше $45 за баррель, новых серьёзных рывок рубля на укрепление за это время мы уже не видели.

Неделю курс доллара и вовсе закрывал выше 77,50 руб, что подтвердило: в целом курс доллара пока склонен большую часть времени оставаться всё же в коридоре от 76 до 78 руб.

Сегодня, 16 ноября, рубль начинает с укрепления: до отметки в 76 руб. 75 коп. И движения доллара в России в ближайшие день-два, видимо, будут локализованы всё-таки в нижней части коридора.

Происходит это по-прежнему благодаря чисто внешним для нас факторам: фьючерсы на американский биржевой индекс S&P500 с утра поднялись выше 3600 пунктов, а значит, спрос не только на акции в США, но и на активы развивающихся рынков может дополнительно повыситься.

Доллар вновь успел подешеветь по отношению к юаню, а также чуть меньше к евро и к остальной корзине мировых валют, ослаб интерес к вложениям защитных денег в американских казначейки, зато нефть успела поторговаться с утра выше $43.50 за баррель.

Всё вместе взятое может до определённой степени подогреть настроения к покупке иностранными инвесторами российских ОФЗ, а возможно и некоторых «голубых фишек» Мосбиржи, что даёт рублю как минимум передышку.

Однако, для более масштабных попыток укрепления российской валюте нужно ещё более ярко выраженная, длительная и уверенная динамика роста мировых фондовых и сырьевых площадок — что вполне возможно до конца года, но пока не гарантировано, с учётом, прежде всего, остающейся политической неопределённости вокруг президентского поста в США», — считает эксперт.

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