Иркутск, , 13:24 — REGNUM В Иркутскую область прибыл первый борт с целевой поставкой медикаментов, применяемых при лечении коронавируса. Как сообщает сегодня, 16 ноября, пресс-служба областного правительства, всего с 16 по 18 ноября по заявке регионального правительства, Приангарью будет отгружено почти пять тысяч упаковок «Левофлоксацина», более 60 тысяч упаковок «Парацетамола», почти 60 тысяч упаковок «Арбидола».

В Иркутскую область прибыла очередная партия медикаментов, применяемых при лечении коронавируса Правительство Иркутской области

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Глава региона Игорь Кобзев подчеркнул, что работа по обеспечению аптек медикаментами ведется в круглосуточном режиме. На этой неделе также ожидается еще одна крупная целевая поставка.

Известно, что 70% «Арбидола» уже в ближайшие дни направят в аптечную сеть «Фармэконом», оставшуюся часть — в муниципальные аптеки региона. «Левофлоксацин» и «Парацетамол» будут также распределены по муниципальным аптекам, часть партии пойдет на обеспечение бесплатными препаратами амбулаторных больных.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 ноября, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 28 591 человек (+259 за последние сутки). Госпитализированы 5038 пациентов (+134 за последние сутки).

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