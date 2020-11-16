Санкт-Петербург, , 14:00 — REGNUM Сотрудники антимонопольного ведомства обнаружили в Петербурге очередной картельный сговор, на этот раз — на рынке музыкальных инструментов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ФАС.

Ведомство вынесло решение о наличии картельного сговора между компаниями «Золотая Лира», «Профиттрейд» и «ФП». Им вменили нарушение ст. 11 Закона защите конкуренции.

Как полагают в УФАС, организации заключили картельное соглашения на 19 закупках по поставке музыкальных инструментов. Общая сумма составила почти 100 млн рублей. При этом две закупки на поставку музыкальных инструментов в Московскую область в музыкальную школу и казенное учреждение совершались в 2019 году в рамках национального проекта «Культура». Тогда сумма заключенных контрактов в рамках нацпроекта превысила 22 млн рублей.

В ходе 19 закупок, как уточняют петербургские антимонопольщики, «заговорщики» снизили цену контракта максимум на 2%, подавали заявки с одного ip-адреса, причем их составляли одни и те же люди.

«В действиях участников «музыкального картеля» усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 178 УК РФ. Поэтому материалы этого дела будут направлены в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», — добавили в Санкт-Петербургском управлении ФАС.

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