Нижний Новгород, , 13:16 — REGNUM Доходы бюджета Нижнего Новгорода в 2021 году запланированы в размере 36 млрд 446 млн рублей, а расходы превысят 36 млрд 745 млн рублей. Об этом говорится в проекте городского бюджета на ближайшие три года, внесенном на рассмотрение Нижегородской думы.

Таким образом дефицит городской казны в следующем году достигнет 299 млн рублей.

По прогнозам муниципальных аналитиков, бюджет Нижнего Новгорода в 2022 году окажется бездефицитным — и доходы, и расходы городского бюджета сложатся на уровне 34 млрд 633 млн рублей.

Бюджет города в 2023 году может оказаться профицитным. Если прогнозы оправдаются, то доходы Нижегородской казны составят около 34 млрд 405 млн рублей, а расходы — около 34 млрд 342 млн рублей.