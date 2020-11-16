Ярославль, , 13:13 — REGNUM С 29 декабря по 11 января ежедневно между Ярославлем и Санкт-Петербургом будет курсировать поезд, сформированный из десяти двухэтажных купейных вагонов. Об этом сообщает официальный сайт правительства Ярославской области.

Поезд Yarregion.ru

Поезд №153 будет отправляться из Санкт-Петербурга с 29 декабря по 10 января в 13 часов 15 минут. Прибытие в Ярославль — в 22 часа 05 минут. Отправление из Ярославля в 14 часов 25 минут. Прибытие в Санкт-Петербург — в 23 часа 02 минуты. Время в пути составит около 9 часов. Ярославские власти надеются привлечь таким образом в регион туристов.

«Путешествие на таком экспрессе с соблюдением всех гигиенических требований наверняка станет хорошим новогодним подарком для любителей безопасного туризма, — отметил и. о. директора департамента туризма Ярославской области Владимир Лысенко.

Вагоны поезда будут оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. Проводники будут продавать маски и перчатки.

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