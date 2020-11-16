Ростов-на-Дону, , 13:07 — REGNUM Системообразующему предприятию Ростовской области — компании «Ростсельмаш» — требуются 120 сотрудников. О наборе работников сообщается на сайте предприятия, передаёт ИА REGNUM.

В связи с ростом спроса на продукцию донского производства работа сборочных цехов в январе 2021 года перейдёт на двухсменный график работы. В связи с этим заводу требуются слесари механосборочных работ, маляры и электросварщики. Молодым специалистам предоставят бесплатное обучение.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года системообразующее предприятие Ростовской области объявило о наборе 500 сотрудников в связи «с расширением производственной программы». Летом 2020 года донской губернатор Василий Голубев объявил о начале работы тракторного завода. Предприятие начнёт деятельность на базе завода в марте 2021 года.

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