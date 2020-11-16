Симферополь, , 12:58 — REGNUM До 80 тыс. кубометров в сутки будет увеличен объём поставок воды из подземных источников в систему водоснабжения Симферополя. Об этом сообщил директор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов на заседании оперштаба по вопросам водоснабжения 15 ноября.

«Запущены в работу первые два дополнительные насоса на скважинах в Веселом и Жаворонках, с пуском ещё двух насосов Симферополь с западного направления сможет получать более 80 тысяч кубов воды», — сказал Баженов.

Также, отметил директор «Воды Крыма», продолжаются работы по подключению четырех новых скважин в водовод от Вилино, первая из них начала работать вечером 15 ноября. Запуск новых скважин может привести к подаче мутной воды в дома, отмечалось на заседании.

Проблемы с водоснабжением в Республике Крым и Севастополе обострились. Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года, причиной стало отсутствие дождей, в результате резко снизились запасы пресной воды в водохранилищах. С августа в Симферополе и ряде прилегающих муниципалитетах введён график подачи воды. С того же периода симферопольцы живут без горячей воды. Добавим, что на решение проблем с водоснабжением в Крыму Правительством РФ выделено около 50 млрд рублей.

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