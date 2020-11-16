Москва, , 12:42 — REGNUM Рост заболеваемости COVID-19 в мире, а также рост запасов нефти в США по данными минэнерго США усилили давление на нефтяные котировки, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Число новых случаев заражения только в Штатах в конце прошлой недели достигло рекордной отметки 163 тыс. 405, а число смертей составило 1171.

Ухудшение ситуации с коронавирусом зафиксировано также в Европе, Канаде, Австралии и России. Так, например, в Австрии объявлен полный локдаун. Данная тенденция дает основания полагать, что восстановление мировой экономики будет затруднительным.

Минэнерго США на прошлой неделе сообщило об увеличении запасов нефти на 4,3 млн. баррелей. Статистика указывает на дисбаланс спроса и предложения на рынке. Этот фактор будет ограничивать рост нефти.

Однако на этой неделе состоится заседание технического комитета ОПЕК+. В случае, если участники сделки согласуют дополнительное сокращение добычи, рост стоимости нефти может ускориться.

В противном случае, опасения за перспективы мировой экономики, а также падение спроса на сырье на фоне пандемии создадут благоприятную почву для ухода котировок Brent ниже $40 за баррель.

До заседания группы ОПЕК+ рост может продолжиться с целью $44−45 за баррель», — считает эксперт.

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