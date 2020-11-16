Москва, , 12:39 — REGNUM Во время пандемии цифровая трансформация позволяла компаниям расти, сообщил 16 ноября вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Он прокомментировал рейтинг антикризисных московских компаний, который составил журнал «Компания». Его лидеры — предприятия, работающие в сферах электронной коммерции, курьерской доставке, информационных технология, а также строительстве, розничной торговле и фармацевтике.

«Пандемия и её последствия существенно ускорили цифровую трансформацию и переход в онлайн тех предприятий, которые ранее концентрировались на офлайн-спросе. Это демонстрирует рейтинг компаний, показавших взрывной рост в пандемию. Рост онлайн-продаж позволил поддержать общий оборот торговли даже в период, когда торговые центры были закрыты. Можно сказать, что период самоизоляции дал импульс развитию всего онлайн-сектора, и его рост продолжится и после пандемии», — сказал Ефимов.

Он отметил, что рост показывает фармацевтическая отрасль и химическое производство.

«Московская промышленность быстро адаптировалась к взрывному росту спроса на санитайзеры, средства для дезинфекции, средства индивидуальной защиты, и сегодня не только обеспечивает потребности города, но и поставляет свою продукцию на экспорт. В условиях серьезно ограниченного спроса на внешних рынках (где также идет борьба с пандемией и стандартная структура потребления сильно изменилась), это стало хорошей точкой роста для экономики столицы. Индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях в январе-сентябре 2020 года вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время рост производства пищевых продуктов составил 19%, то есть отрасль медицины и лекарственных средств растет значительно быстрее», — пояснил вице-мэр.

Ефимов также отметил изменения на рынке строительства:

«Еще одним важным стимулом развития экономики остается недвижимость: во многом благодаря мерам поддержки и льготной ипотеке спрос на квартиры на первичном рынке вырос. Так, количество выданных в столице льготных кредитов уже достигло 36 тыс., а их объем составил 197,7 млрд рублей. Москва занимает 1 место среди регионов России по сумме выданных льготных ипотечных кредитов. За 9 месяцев 2020 года в столице было введено в эксплуатацию более 3 млн квадратных метров жилья. Строительная отрасль обладает мощнейшим мультипликативным эффектом — при строительстве задействуется огромное количество смежных отраслей, создаются рабочие места, стимулируется экономическая активность. Поэтому одним из важнейших антикризисных драйверов восстановления экономики станет программа комплексного развития территорий бывших промышленных зон (КРТ), реализуемая в Москве. В рамках программы инвесторам предоставляются особые условия, включая обязательства по созданию новых рабочих мест и развитие территорий. Запланирована комплексная перестройка территорий общий площадью более 2 тысяч гектар, на создаваемых производствах появится около 500 тысяч новых рабочих мест».

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